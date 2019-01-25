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外媒：北愛政黨支持梅伊脫歐協議 英鎊升值

最新更新：2019/01/25 16:30
圖為英鎊。（中央社檔案照片）
圖為英鎊。（中央社檔案照片）

（中央社新加坡25日綜合外電報導）英國「太陽報」（The Sun）報導，北愛爾蘭的民主聯盟黨（Democratic Unionist Party）私下決定下週會支持英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議後，英鎊聞訊升至去年11月以來最高點。

英鎊兌美元一度升值0.5%，來到1英鎊兌1.3129美元，創去年11月8日以來最高點。

據報導，如果脫歐協議中的北愛爾蘭邊境「保障」（backstop）措施有時間限制的話，民主聯盟黨願意接受此提案。民主聯盟黨和梅伊22日就在國會表決贊成脫歐協議修正案，接近達成協議。

澳洲國民銀行（National Australia Bank Ltd.）資深外匯策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「脫歐派和民主聯盟黨立場似乎改變了，他們寧願接受梅伊的選項，也不願進行二次公投或是接受留歐的結果。」

「在不確定性排除之下，我們看好英鎊繼續走高，一開始以朝1.35/1.37美元邁進為目標，再來朝1.45美元前進。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1080125

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