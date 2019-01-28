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受惠外資青睞 元太盤中大漲逾5%

最新更新：2019/01/28 13:38

（中央社記者潘智義台北28日電）受惠外資納入追蹤個股，並建議買進，帶動電子紙大廠元太科技今天盤中來到32.55元，大漲5.68%。

歐系外資首度將電子紙大廠元太納入追蹤個股，給予買進評等和目標價新台幣45元，看好元太在長期被忽略且進入門檻較高的電子紙市占近100%，有助於創造長期成長動能。

元太科技近年持續拓展電子紙多元化產品，除穩定成長的電子紙貨架標籤之外，在物聯網（IoT）的應用領域也逐步開創成果。近年不斷尋找合作夥伴，串連上下游供應鏈及產品出海口。元太去年11月宣布，與新成立的中國浙江樂普顯示科技業務策略合作，共同推展電子紙產品應用及市場。

元太認為，未來市場受惠於專業、消費及雙螢幕筆電等應用多款新產品上市，電子紙筆記本出貨量可望持續成長，元太將聚焦教育、專業及消費應用，並深化中國、日本等市場，積極建構教育應用生態圈。

除了浙江樂普公司，元太科技去年還攜手振曜科技，以及最大繁體中文電子書平台Readmoo，推動電子書閱讀器行動圖書館計畫。電子紙顯示器設計及製造商Plastic Logic續訂供應商合約，與太陽能供電的乘客資訊顯示技術供應商Papercast合作，於日本會津若松市建置首座智慧公車站牌。

元太並跨入智慧醫療市場，與Faubel合作推出智慧藥品標籤，採用元太科技的低電壓電子紙薄膜技術，將顯示模組與新的系統設計，導入藥品包裝應用。針對歐洲臨床試驗新藥改標需求，推出專為試驗性新藥設計的智慧藥品標籤。（編輯：郭萍英）1080128

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