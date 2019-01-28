外資上週買超252億元 投信：站穩萬點看蘋概股

（中央社記者田裕斌台北28日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣252.74億元。投信表示，蘋果(Apple)即將公布財報，將牽動台灣蘋概股表現，是大盤能否站穩萬點的關鍵。

今年截至1月25日止，外資買超台股318.32億元，持股總市值12兆69.31億元，占全體上市股票市值40.11%，較1月18日增加2443.90億元。

中國信託投信表示，美國財報季加持，晶片類股財報表現帶動費城半導體指數上週大幅彈升，激勵台股相關半導體供應鏈連袂走高，儘管30日台股即將封關，不過，強勁走勢使外資在期現貨大幅加碼，外資已連續第3周流入，預估短期盤勢在內外資加持下仍有一定支撐。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，加權指數走勢強勁，上櫃指數周線也上漲2%，今年以來強漲4.53%，領先加權指數表現，更以中小型股表現較為活躍。本週台股雖僅有3個交易日，不過，因美國總統川普已簽署臨時支出法案，將終止聯邦政府停擺僵局，加上30日中國大陸副總理劉鶴將赴美會面協商，市場普遍預估將有樂觀的共識出現，預計將再帶起大盤多頭局勢。

周俊宏指出，本週將有多家美國重量級企業公布財報，以科技類股代表如蘋果、微軟(Microsoft)及臉書(Facebook)等最受關注，產業營運展望將牽動台灣蘋概股表現，農曆年長假將屆，過去經驗顯示指數多呈現量縮觀望，但以目前市場情緒樂觀來看，年後的紅包行情仍可期待。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為中信金5萬3697張、聯電3萬7269張、元大金3萬6407張；賣超最多的前3名上市公司及張數分別為新光金2萬8711張、國泰金2萬8651張、欣興2萬3217張。（編輯：楊玫寧）1080128