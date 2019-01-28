味全總經理由張教華回鍋 傳董事長也擬退休

（中央社記者韓婷婷台北28日電）味全今天召開董事會，公告前執行長兼總經理蘇守斌解任，由前總經理張教華回鍋接任。據知情人士透露，董事長陳永清在今年股東會任期屆滿，將規劃退休，預料由頂新二代接班。

味全近幾年歷經不少風暴，期間董事長也異動多次，今年除了總經理異動，由張教華回鍋接任外，由於現任董事長陳永清原本就逐步在規劃退休，希望做個快樂的退休人，今年6月股東會適逢3年任期屆滿，已有消息傳出陳永清將退休，由頂新魏家第二代成員接班。

蘇守斌於去年9月初時還以「味全離春天不遠了」，透露味全營運已挺過滅頂風暴，走過谷底區，正朝向好的方向發展中，並看好大陸市場布局將進入收割期；不料好不容易才盼到春燕即將報到，去年12月底竟突然宣布離職，引發外界諸多揣測。

蘇守斌12月底在給內部員工公開信上，以「與大股東目標不一致」告知自己將鞠躬下台，信中指出：「身為一輩子的專業經理人，必須謹守職業分際，當與大股東目標不一致時，就是該鞠躬下台的時候了。」

頂新集團2013年、2014年接連兩次捲入食安風暴，也讓民眾發起滅頂運動，旗下事業最受衝擊的就是味全；味全自2014年第3季起出現連續10季的虧損，負債比率一度高達近79%，營業額從2013年的新台幣292億元歷史高峰一路下滑，2016年來到170.7億元谷底，下滑41.5%；股價也從2013年9月首次爆發食安事件前約55元，一路下跌到16元左右。

深陷存活戰之際，頂新找來前味全總經理蘇守斌回鍋救火，歷經約4年的整頓，退出油品事業、縮減產品品項、強化食安後，陸續處分非核心業務及資產，回歸食品本業，營運逐漸重回正軌，2017年在台灣本業減虧、匯兌收益與處分土地挹注下，首次全年獲利。

味全去年第3季在兩岸飲品銷售均繳出不錯成績，加上業外處分三重土地約8.8億元利益入帳，帶動味全前3季稅後盈餘達10.2億元，每股盈餘（EPS）為2.02元。

其實，蘇守斌與張教華兩人已前後交棒多次。1998年頂新集團入主味全，延攬擅長行銷及業務的蘇守斌進入味全，他歷練過食品事業群總經理、康師傅糕餅事業群總經理，2002年升任味全總經理，2009年因個人生涯規畫為由請辭，於2011年加入永豐餘，由當時味全食品事業群總經理張教華接任。直到2015年味全深陷滅頂風暴，張教華申請退休，蘇守斌回鍋接下燙手山芋。

今年1月2日原本已退休的張教華以董事長室特助的身分重回辦公室，再度從蘇守斌手上接下味全總經理及執行長棒子。

知情人士指出，張教華是老味全人，1983年加入味全，對味全很熟悉，相信接手執行長後，可以帶領味全走出不同的格局，除了台灣市場外，大陸冷藏飲料市場將是味全未來重點方向。（編輯：張均懋）1080128