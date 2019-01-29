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擴大點數經濟 電商跨界聯手電信業者

最新更新：2019/01/29 10:50

（中央社記者吳家豪台北29日電）電商業者創業家兄弟今天宣布與中華電信Hami Point結盟，攜手擴大點數經濟，並自即日起透過Hami Point官網下單購買生活市集、好吃市集兩大平台商品，可享最高4%點數回饋。

創業家兄弟自去年9月起全面試行點數回饋，成功推升消費頻次，更帶動整體回購率成長至83%，看好點數經濟後勢可期。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，因應近年國人消費習慣顯著轉移，帶動網購需求大幅提升，創業家兄弟也持續提供多樣化的有感優惠回饋，並積極優化消費者的購物體驗。

廖家欣說，透過與中華電信Hami Point的合作，正式宣告啟動多元點數生活圈的建構，接下來預計持續攜手各方策略結盟夥伴，擴大點數回饋力度，期許能更廣泛服務各類消費族群、刺激消費回購率，同時推升新客流量，進而全方位掌握點數商機。

受惠於雙12（12月12日）檔期促銷表現亮眼，創業家兄弟去年12月營收新台幣4.12億元，年增6.74%；去年第4季營收13.27億元，年增18.49%，創單季新高；2018年全年營收49.59億元，年增32.39%，也創歷年新高。（編輯：郭萍英）1080129

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