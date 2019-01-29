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半導體需求帶動 伊頓台灣今年業績估增雙位數

最新更新：2019/01/29 13:59

（中央社記者吳家豪台北29日電）全球不斷電系統（UPS）大廠伊頓今天舉辦媒體團訪，台灣區總經理宮鴻華說，今年受惠於半導體建廠需求及推出新款智慧節能電力解決方案，看好今年台灣業績成長雙位數百分比。

伊頓中大型UPS設備已獲得台灣半導體大廠採用，包括台積電、日月光投控等，市占率保持領先，客戶遍及金融、電信、製造等產業。

宮鴻華受訪表示，面對日益嚴峻的產業環境，伊頓暸解企業面對的困境，不斷與時俱進研發創新節能技術，為客戶解決難題，以提供穩定可靠又兼具節能的電力來源，同時建立汰舊換新的機制，幫助客戶持續達到高效管理的目標。

他指出，全球UPS市場平均成長率約3%，伊頓的成長優於整體產業水準。雖然去年伊頓台灣業績尚未結算完成，但他認為應可達到原本設定的成長雙位數百分比（10%以上）目標。

宮鴻華透露，伊頓在輸出電力20千瓦以下的台灣UPS市場保持領先，今年因半導體產業陸續建廠，需要導入大型UPS設備，伊頓正在洽談輸出電力20千瓦以上的大型專案，可望帶動伊頓台灣今年業績成長雙位數百分比。

為因應全球綠能減碳趨勢，伊頓推出多款智慧電源管理解決方案，包括具備ECO節能功能、讓UPS備用電力平時就可發揮儲能功能的不斷電儲能雙功系統（Dual Purpose UPS），及協助企業提升能源效率並降低營運成本的SmartWire-DT自動化系統終端解決方案等。

為了與客戶更密切溝通，伊頓今年將在台灣首度舉辦行動技術日，將於台灣北、中、南各地巡迴，分享伊頓的電源解決方案與創新節能技術。（編輯：郭萍英）1080129

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