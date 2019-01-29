聯電去年第4季每股虧0.14元 今年首季保守

（中央社記者張建中新竹29日電）晶圓代工廠聯電去年第4季營運虧損，每股虧損新台幣0.14元，為9年多來首度出現單季虧損情況。聯電對今年第一季展望保守，預期晶圓出貨恐將下滑6%至7%。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布去年營運結果；受電腦相關產品客戶需求減緩影響，聯電去年第4季產能利用率跌破9成關卡，滑落至88%，季營收355.17億元，季減9.8%。

聯電去年第4季毛利率也滑落至13%，較第3季下滑4.6個百分點，單季營運由盈轉虧，歸屬母公司淨損17.07億元，為民國98年第2季以來首度單季虧損，每股虧損0.14元。

聯電去年總營收1512.53億元，年增1.3%，改寫歷史新高紀錄，毛利率15.1%，下滑3個百分點，歸屬母公司淨利70.73億元，年減26.5%，每股純益0.58元。

展望今年，聯電總經理王石表示，因入門款和中階智慧手機前景低於預期，加密貨幣價值持續下跌，第一季客戶需求將進一步減緩。

王石預期，第一季產能利用率將滑落到81%至83%，晶圓出貨量將減少6%至7%，產品平均售價將下滑1%至2%，毛利率將約5%。法人預估，聯電今年第一季本業營運恐將持續虧損。

聯電今年將持續專注在成熟特殊製程技術，並維持有紀律的資本支出，採取以追求報酬為導向的投資策略，今年資本支出金額將約10億美元。（編輯：李信寬）1080129