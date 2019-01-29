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金豐攜CS Wind生產風機塔架 拚年營收1億美元

最新更新：2019/01/29 18:59

（中央社記者蔡芃敏台中29日電）金豐今天在台中港舉行風機塔架生產基地的動土儀式，金豐表示，預計在廠房設備投入2500萬美元，並在今年第4季開始試產，每年將生產100支塔架，年營業額挑戰1億美元。

金豐過去主要生產沖壓機器，不過因政府近年推動離岸風電產業，並要求通過遴選的廠商須負擔國產化責任，金豐與韓商CS Wind合組團隊生產離岸風機塔架，並在今天於台中港舉行風機塔架生產基地的動土儀式；CS Wind也在台灣設立子公司「台灣重山風力」。

金豐表示，雙方預估投入2500萬美元購置機器設備，並在今年第4季開始投產，明年起正式量產。預計每年至少生產100支塔架，若以一支塔架銷售價格100萬美元計算，一年營業額有望衝到1億美元。

CS Wind是西門子歌美颯陸域和離岸風機塔架的供應商，金豐表示，CS Wind已有成熟技術，也會協助生產前期訂單，畢竟生產塔架並非金豐熟悉領域。

金豐與CS Wind團隊主要供貨給供應西門子歌美颯、三菱維特斯所需國產化塔架，也將提供達德允能離岸風場國產化塔架，達德表示，將在明年春夏兩季共購入40套風機塔架。

金豐的塔架製造基地位在台中港區工廠，屬於政府規劃離岸風電產業專區，金豐表示，台灣風場大多座落在中部地區，目前廠房接近碼頭，地理位置佳，方便塔架運輸。（編輯：黃國倫）1080129

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