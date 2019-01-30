微星進入淡季 法人估營收季減7%

（中央社記者吳家豪台北30日電）法人表示，電競領導品牌微星進入傳統淡季，受惠新款顯示卡及筆電上市，預期顯示卡及筆電出貨量季減幅度小於歷史平均值，預估今年第1季營收季減7%、年減13%至新台幣276億元。

微星股價今天小漲0.4元開出，盤中最高來到74.8元，漲幅超過0.5%。

法人說，微星去年第4季營收297.6億元，季增4%，年增1%，低於市場預估的307億元，主因輝達（NVIDIA）新款RTX 20系列顯示卡與前一代GTX 10系列產品在同價位的產品比較上，效能提升有限，僅新增光線追蹤功能，但由於光線追蹤非常消耗顯示卡的運算力，開啟後會讓每秒幀數（FPS）大幅下降，影響玩家操作體驗，因此玩家對RTX系列顯示卡的購買意願較低。

展望今年第1季，法人預期微星顯示卡存貨評價損失的影響將持續減少，加上新款產品毛利率均優於公司平均值，預估第1季毛利率為14.4%，將季增0.8個百分點，但年減1個百分點，年減原因為挖礦帶動的顯示卡漲價效應消失；預估第1季每股盈餘（EPS）為1.69元，季增8%，年減32%。

法人表示，微星為目前全球前3的電競品牌，由於較早建立電競生態系，因此近年電競筆電及顯示卡成長優於同業。但展望2019年，在各大電腦品牌紛紛加入電競市場後，競爭將逐年提升，且電腦遊戲軟體在大逃殺類型後尚未有新一波成長動能，加上顯示卡新品升級效果有限，預期電競硬體市場成長將趨緩。

短期來看，法人認為微星股價已反映RTX 20系列銷售不佳及GTX 10系列顯示卡庫存評價損失的利空，但就電競硬體產業中長期的展望來看，微星的成長性仍將被限制，預估微星2019年營收將達1174億元，年減1%；每股盈餘將達7.29元，年減8%，預期今年營收及獲利均將衰退。

不過，美系外資日前發布研究報告指出，電競市場營收從2016年到2021年的年複合成長率將達27.5%，看好電競營收占比高達75%到85%的微星將掌握商機，給予「買進」評等和目標價103元，預期2019年、2020年每股盈餘將達7.95元、8.59元。（編輯：郭萍英）1080130