春節連假赴日看屋 房仲：海外交易首重安全

（中央社記者韋樞台北30日電）春節假期和連假向來是國人赴海外旅遊或國外看屋、置產的時機。日本信義提醒，海外不動產交易首重安全，應慎選值得信任的房仲，客戶自己要先做好功課了解法規和流程。

農曆春節假期將至，是赴日旅遊和賞屋的旺季。日本信義社長何偉宏觀察，2018年東京都與大阪市的不動產交易熱絡，加上今年10月消費稅將調升至10%，明年舉辦的東京奧運進入倒數階段，日本政府調整經濟策略、投資開發案及舉辦國際賽事，將促使觀望中的客戶採取行動。

何偉宏告訴中央社記者，歷年春節假期或連假都是購屋人赴海外看屋或置產的旺季，目前安排預約春節連假赴日看屋的購屋人是平日的兩倍；至於成交件數方面，日本信義從今年元旦起至29日止共成交29件，剛好一天成交一件，予日本信義很大信心。

何偉宏提醒，海外不動產交易首重安全，購屋人應先慎選值得信任的仲介公司，購屋人也要參加仲介公司在台灣舉辦的購屋說明會，先了解海外購屋的置產流程、規定、市場狀況等，建立基本正確的觀念，確認需求後再到日本看屋，才是安全的海外投資置產之道。

此外，針對匯率變化方面，何偉宏強調，日圓匯率變化受國際形勢影響甚鉅，但海外投資的匯率風險無法絕對預測，若擔心匯率波動大，購屋人除了購屋前務必參考匯率走勢資料，不妨選擇在日本當地貸款，目前部分台系銀行的東京及大阪分行提供台灣客戶購屋貸款服務，「借日幣、還日幣」便能有效降低匯率風險。（編輯：張均懋）1080130