陳瑞聰：仁寶奪筆電代工一哥 看好業績再成長

（中央社記者潘智義台北30日電）仁寶電腦副董事長陳瑞聰今天在旺年會記者會表示，交棒翁宗斌接任總經理後，仁寶拿下筆電代工一哥，看好今年業績再成長。總經理翁宗斌說，今年包括筆電的PC出貨可望微增。

翁宗斌解釋，今年個人電腦產品（PC）出貨關鍵，要看英特爾中央處理器（CPU）供應順利與否，若不缺貨今年PC出貨可望較去年微幅成長。

他評估，仁寶今年PC產品出貨有機會小幅成長，非PC產品則可望有雙位數比例成長。

仁寶統計，包括筆電在內的個人電腦（PC）去年出貨約4千萬台、非PC產品出貨約4300萬台，合計約8300萬台。

仁寶董事長許勝雄指出，和陳瑞聰一起工作44年，30年前在仁寶需要轉型時，陳瑞聰臨危受命接下總經理職務，去年卸任總經理後，除了擔任副董事長，並負責仁寶的策略規劃，以及醫療體系業務的推動。

陳瑞聰表示，仁寶積極布局智慧醫療領域，他與仁寶董事長許勝雄以私人資金共同投資瑞寶生醫，研發人類癌症免疫療法，及臍帶血幹細胞及基因工程；當初因法令規範，才以個人資金投資，現在法令已鬆綁，仁寶也可望入股，擴大事業規模。

對於年終獎金，許勝雄強調，這只是一個分享概念，除了年終獎金，還有績效獎金、分紅等。績效不好的可能不到2個月，績效好的可能比3、4個月更多，分紅就更多。（編輯：黃國倫）1080130