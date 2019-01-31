風電躉購費率出爐 沃旭：盡力維持投資

（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部公布今年度躉購費率，離岸風電降幅較草案縮減，開發商沃旭能源表示，費率調降及滿發小時限制仍有負面衝擊，近期會與本地供應商溝通，盡力讓旗下計畫仍具投資可行性。

沃旭能源先前因草案費率大幅調降，宣布暫停執行中計畫，重新評估旗下大彰化風場計畫可行性。在新費率及規定出爐後，沃旭能源隨即與丹麥總部展開會議，今早發布聲明。

聲明提到，今年度躉購費率降幅近6%，並增加年度滿發小時數限制，沃旭能源認為，設定發電上限將導致無法最有效的營運離岸風場，進而產生實質負面影響，而大彰化東南及西南離岸風場是離岸較遠的風場，這項新規定對遠岸風場相當不利，但近岸風場可維持不受影響。

沃旭能源表示，將與本地供應商夥伴密切溝通，尋求方法降低總購電量上限及躉購費率調降帶來的負面影響，盡力讓大彰化風場仍具投資可行性。未來幾週內，沃旭能源將與政府相關單位及本地產業夥伴緊密合作，以達成計畫重要里程碑，包括取得籌設許可、完成在地產業關聯性計畫、簽署購售電合約等。

沃旭能源表示，在與本地供應商完成明確議約結果，並能達成前述重要里程碑前提下，董事會將仔細評估兩個風場計畫，做出最終投資決定，才可能使大彰化東南及西南風場如期於2021年完成併網發電。

沃旭能源並說明，大彰化東南及西南計畫在緊迫的2021年併網時程下，必須發展投資具規模的本地供應鏈，沃旭能源須分擔建置及強化陸上電網費用，並在具有挑戰性的場址及氣候條件下，建造遠岸風場及負責風場運維，建置成本非常高。

經濟部30日公布再生能源躉購費率，其中離岸風電費率每度5.516元，較去年調降5.71%，但與草案大減逾1成相比已有相當程度縮減；躉購費率審定委員會並拍版新增滿發小時上限，但限制較草案提高為4200及4500滿發小時，採階段式逐減，作為財政支出控管機制。

費率出爐後，離岸風電開發商隨即就尚未簽署購售電合約的風場開始評估，除沃旭能源，達德能源（wpd）也表示會與台灣供應鏈討論報價、重新估算，丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）更表示，預計在年底前做出最終投資決議，不會離開台灣。（編輯：鄭雪文）1080131