經濟自由度躍升 鄧振中：為台入CPTPP添信心

（中央社記者劉麗榮台北31日電）2019經濟自由度指數，台灣拿下歷年最佳成績第10名。行政院政務委員鄧振中今天說，這對台灣爭取加入CPTPP、與美國簽署自由貿易協定增添許多信心，相信目標可以達成。

美國智庫傳統基金會與華爾街日報日前共同發布「2019經濟自由度指數」，台灣在180個經濟體中排名第10名，較去年提升3名，於亞太地區43個經濟體中名列第5，優於日韓；這次排名也是傳統基金會2008年改變評比方式以來，台灣的最佳成績。

鄧振中下午出席「2019年經濟自由度報告－深化台美經貿關係暨台灣加入區域經濟整合研討會」前受訪時表示，不管是台美貿易協定，還是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），很重要的標準就是國家必須遵循市場經濟、擁有高度開放，包括市場要自由、政府規範合理透明、尊重智慧財產權等，對政府管理要求非常高。

鄧振中說，經濟自由度報告大致上也是依照這幾個標準來衡量一個國家的經濟自由度，台灣的經濟自由度越高，很自然可解釋成，更吻合與美國簽署自由貿易協定的需求與加入CPTPP的需求。

鄧振中表示，傳統基金會的報告對台灣進行這兩項工作有很大的信心跟鼓勵，政府的政策與管理會朝此方向繼續努力，「相信我們的目標可以達到」。

反核食公投過關，日本外相表態台灣恐因此無法加入CPTPP，身兼經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中表示，根據公投規定，兩年內不能再就相同題目公投，政府也表示會尊重公投結果，在這個限制下，「日方對此有很大關切，我們也都了解」。

他進一步指出，台灣跟日本的關係相當全面，除了經貿關係，還有技術合作、人員方面等非常多層面的關係，希望日本政府也能了解台灣努力想改善台日關係，這件事情可能不容易找到答案，但在其他方面，台灣會繼續努力與日本政府持續協商，採取更積極作為來改善雙方關係。

由日本主導的CPTPP去年12月生效，19日在東京舉行第一次委員會，決定未來新會員入會的談判程序等。

鄧振中說，台灣正加快腳步準備，包括找到現有貿易議題的解決方案、加強與公民社會、工商團體溝通等，在台灣經濟發展的重要時刻，除了維持自由開放，也要深化與美國以及其他夥伴關係。（編輯：林淑媛）1080131