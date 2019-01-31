台塑企業去年獲利下滑5% 王文淵：導入AI拚成長

（中央社記者韋樞台北31日電）台塑企業總管理處晚間舉行暮年會，總裁王文淵表示，台塑企業去年海內外營收2.4兆元，年增20%，但獲利卻下滑5%；今年台塑企業仍以逐步AI化為首要大任，將為企業創造新的成長。

台塑總管理處今天晚間在台北小巨蛋舉行暮年會，總共席開110桌，共1200人參加，最大獎為總裁獎新台幣10萬元，總獎金達180萬元。

王文淵表示，台塑企業2018年海內外營收共新台幣2.4兆元，成長20%，獲利約3700億元，比前一年的3900餘億衰退200餘億元，跌幅5%。今天完成審查所有公司2019年預算，各公司的預算和去年相比看起來不太好，但也不致差到什麼地步。

王文淵自嘲他生肖屬豬，但看來豬腦；他說他1997年7月4日從美國回來台灣，當時從美國大學畢業後在洛杉磯混了2年，然後又到匹茲堡，最後他回來台灣時，當時父親王永在針對工程推動管理，伯父王永慶針對制度來管理，兩人配合得非常好。

父執輩做得好，很幸運地讓他順利接班，但不幸的是，世界變化太快，他相當惶恐能不能適應；王文淵說，這幾年來，台塑企業從台朔重工引進日本的5S管理制度，隨後到節能減碳，再來是循環經濟，接著才是現今的工業4.0。

他回想，前兩年3、4月時，中央研究院來找他，希望台塑企業捐款3000萬元辦AI學校，他前後聽了3次簡報，但之後他覺得台塑企業必須要懂AI，因此4大公司及總管理處共派出97人參與學習AI，至今他已聽了10次報告，其中光是台塑化煉油、柴油設備的溫度控制導入AI，1年就省了1.4億元。

王文淵說，2018年的年終獎金是5.83個月加1.5萬元，雖然比2017年的6個月加2.2萬元少，但台塑企業去年整體利益減少200億元，為了考量同仁福利，還是加碼1.5萬元。

台塑總管理處執行總經理林善志說，去年的營運像洗三溫暖，前3季EPS估算可拿6個月，但第4季卻風雲變色，雖然結算下來是5.83個月加1.5萬元，但結算下來等同6.21個月，還是達到原先王文淵對同仁的承諾。

林善志也再度強調AI的重要性，台塑化一套柴油的溫控設備導入AI後，1年就省了1.4億元，AI不會直接反應在產品上，但它所帶來的價值無與倫比，導入AI是台塑企業未來1年首要工作。（編輯：蘇志宗）1080131