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廣達旺年會 林百里加碼30萬現金獎10包

最新更新：2019/01/31 22:01
廣達電腦董事長林百里（左3）、副董事長梁次震（左4）31日出席廣達旺年會，舉杯相互慶祝。中央社記者潘智義攝　108年1月31日
廣達電腦董事長林百里（左3）、副董事長梁次震（左4）31日出席廣達旺年會，舉杯相互慶祝。中央社記者潘智義攝　108年1月31日

（中央社記者潘智義台北31日電）廣達電腦董事長林百里今天在尾牙旺年會宣示，要做全方位人工智慧（AI）的大公司；旺年會上林百里抽完最大獎現金獎30萬元預定的8包後，再加碼30萬元現金獎10包。

廣達成立超過30年，今年旺年會以「廣達30+引領AI」為主題。林百里與廣達副董事長梁次震在旺年會抽出現金獎，先抽出新台幣10萬元現金獎10包，再抽出15萬元10包，接著加碼抽出15萬元15包。

廣達旺年會原定抽出現金獎20萬元8包，30萬元8包，但抽完30萬元預定的8包後，林百里說，應該要「十全十美」，再加碼30萬元獎共10包。另外，不到10萬元的獎項不在旺年會抽獎，將另行安排時間抽出。

廣達旺年會主持人黃子佼、謝忻在林百里致辭告一段落時笑著說，廣達以後千萬不要接AI主持人的單，否則他們這些活人都沒生意了。

林百里馬上回應黃子佼，放心，AI取代不了你，廣達的幹部都很希望你繼續主持旺年會。

廣達旺年會邀請歌手李千那、MATZKA樂團、動力火車獻唱炒熱氣氛。（編輯：黃國倫）1080131

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