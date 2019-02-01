離職員工投訴遭非法解僱 英穩達：陳述不實

（中央社記者潘智義台北1日電）媒體報導，英業達集團旗下太陽能電池廠英穩達今年初解僱百名員工。英穩達表示，並未資遣員工也無任何違法，對於11位離職人員向媒體所做不實陳述，將採取法律行動。

英業達集團發布重訊指出，去年12月初英穩達有125名產線作業員以調解申請函，要求與公司終止勞動契約，英穩達留下114人繼續任職，其餘11人已離職。

不過，11人離職後，仍要求英穩達給付資遣費，英穩達認為，公司並未資遣員工也無任何違法情事，因此無法同意，對於這些人員向媒體所做的不實陳述，英穩達將採取相關法律行動以維護公司商譽。

媒體報導，英業達集團旗下太陽能電池廠英穩達為求生存，先前即積極進行人力調整，未料今年年初再度爆發已一口氣解僱百名員工，有員工爆料指出，公司違反勞基法解僱員工，在調解沒有共識下，公司叫律師讓員工與公司終止勞動契約，放棄簽調解書。

英穩達透露，125名產線作業員最初只是為了爭取獎金，不惜以終止勞動契約為手段，在了解權益將因此受損後，其中114人主動表達願繼續留在公司任職，但另外11人離職。（編輯：鄭雪文）1080201