空巴證實和阿聯酋續談購機合約 A380前途未卜

（中央社巴黎／杜拜31日綜合外電報導）針對有報導稱，杜拜阿聯酋航空正考慮將去年向空中巴士公司訂購的36架A380巨無霸客機，全部或部分轉為較小的A350客機，空巴今天證實他們正和阿聯酋航空討論這份合約。

阿聯酋航空（Emirates Airlines）去年1月向空中巴士公司（Airbus SE）下的這批訂單，為全世界最大型客機A380帶來一線生機。因為就在訂單出現的幾天前，空中巴士才表示，若無新訂單，他們將停產這款飛機。

然而路透社今天引述知情人士報導，阿聯酋航空正在探詢將部分A380客機訂單轉為A350客機的可能性。彭博也報導，空中巴士和阿聯酋航空曾討論將所有或部分A380訂單轉為A350。若消息屬實，A380客機的前途將再度打上問號。

空巴A380客機自10年前開始商業銷售以來，一直難以爭取到訂單，導致空中巴士必須縮減生產規模來因應。

法新社報導，空中巴士今天發表聲明說：「我們證實正和阿聯酋航空討論他們的A380合約。」但空巴說，討論的細節屬於機密。

路透報導，阿聯酋航空已砸數百億美元購買超過100架A380客機，但由於他們和A380引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）意見不和，因而遲未敲定添購36架A380的訂單，導致A380的裝配線無法開工。

受到A380訂單變動的影響，空中巴士正仔細考慮提前關閉A380客機製造廠。消息人士透露，空巴執行長恩德斯（Tom Enders）不太可能在任期於4月屆滿時，還讓這件事懸而未決。

按照原本合約，阿聯酋航空訂購的這批雙層A380客機，預定明年開始交機。合約包括確定訂購20架和可能加購16架A380。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080201