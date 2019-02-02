鴻海嘉年華對聯曝光 集團攻6兆業績拚人工智慧

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海今天舉行愛心歡樂嘉年華會，現場主舞台掛出對聯，橫批是「人工智慧連雲網」，代表鴻海未來朝向新台幣業績6兆元及積極轉型的企圖心。

鴻海今天上午在南港展覽館舉行愛心歡樂嘉年華會，感謝全球各地子公司、派駐機構人員及員工眷屬過去1年的辛勞。不到8時20分，現場已經陸續湧入鴻海員工及眷屬進場，鴻海集團內的外籍勞工也踴躍參與。

在4樓主舞台區，鴻海集團按照往例也掛出對聯，宣示未來集團積極轉型的目標。右聯是「六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」，左聯是「八方好漢更懷鴻韜偉略掌握科技豪情戰未來」，橫批是「人工智慧連雲網」。

這副對聯代表鴻海集團業績朝向新台幣6兆元目標邁進，且無懼全球經濟變化、積極開拓新領域、深耕「雲移物大智網+機器人」、布局人工智慧整合8K和5G生態系的企圖心。

在美國威斯康辛州布局，外媒報導，美國總統川普已介入、並與鴻海集團董事長郭台銘通話，鴻海今天發表聲明表示，正持續推動威谷科技園區打造第6代面板廠的計畫。

在投資項目上，鴻海日前表示，未來18個月內，集團規劃在威州設立LCD面板模組後段封裝、高精密成型、系統整合組裝等工廠，以及快速打樣中心協助新創企業測試人工智慧整合8K和5G生態系相關的硬體概念；此外包括研發中心、高效能資料中心以及可讓員工在威谷科技園區工作的市鎮地區。

去年第4季鴻海自結合併營收達1兆8104.92億元，較去年第3季增加31.59%，較前年同期成長4.62%。鴻海去年第4季營收創歷史單季新高。

累計去年全年鴻海自結合併營收突破5兆元大關，達5兆2963.53億元，較前年成長12.51%，創歷史新高。

法人預估，去年鴻海全年獲利有機會超過1100億元，在減資2成效應下，鴻海去年每股稅後純益可到8元。（編輯：郭萍英）1080202