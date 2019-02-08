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台灣國際智慧產權指數排名20 專利保護表現優

最新更新：2019/02/08 05:38

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國商會今天發布國際智慧財產權指數報告，台灣名列第20，在亞洲僅次於日、星、南韓。報告指出，台灣加強對生物製藥智慧財產的保護與執法，並修正專利法，完善保護制度。

美國商會（US Chamber of Commerce）國際智慧財產權中心（CIPC）今天公布「國際智慧財產權指數」（International IP Index）報告第7版。台灣總分28.05，在調查的50個經濟體中名列第20，在亞洲國家中排名第4，僅次於第8位的日本、第10位的新加坡與第13位的南韓。美國、英國、瑞典名列前3，中國排名第25。

雖然台灣排名與去年相同，但報告指出，台灣的總得分比重較去年高，特別是在專利相關法規與保障上，台灣在總分8分的大項中，拿到7分，其中專利保護期限、專利要求、專利立法標準等細項都拿到1分滿分。

此外，政府在去年年初通過並由總統簽署生效的藥事法修正案中，針對專利連結制度做出修正，展現台灣致力於強化內部生物製藥與生命科學的智慧財產權環境。專利法修正草案建議，將設計保護專利從現行的12年延長到15年，也有效保護設計專利。

在中小企業創新與使用智慧財產權方面，經濟部智慧財產局向中小企業提供稅費調降與技術援助的激勵措施，並在園區或對個別中小企業講授智慧財產權課程。

不過報告也提到，台灣的數位版權制度存在明顯落差、網路盜版與仿冒品氾濫，部分技術許可環境也不夠明確。

至於中國，報告對中國企業涉嫌竊取商業機密、強制外國企業技術轉移以及網路侵權情況嚴重表示擔憂。

「國際智慧財產權指數報告」針對全球50個經濟體智慧財產權現況進行調查，這些經濟體佔全球國內生產毛額（GDP）90%。報告共分專利、商標、版權、商業機密與執法等8大項共45項指標進行評估。（編輯：林治平）1080208

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