交友服務擴大客群 轉攻銀髮商機

尚凡國際以經營交友網站「愛情公寓」聞名，財務長張立接受中央社專訪說，尚凡在海外市場打廣告的費用，就像台積電蓋晶圓廠一樣，一旦蓋好晶圓廠，就能鞏固市占率、快速進入收成階段。中央社記者吳家豪攝 108年2月8日

（中央社記者吳家豪台北8日電）以經營交友網站「愛情公寓」聞名的尚凡國際近年面臨海外業者競爭，自2015年下半年起陷入虧損，決定積極調整體質，去年底更跨足生醫領域拓展用戶，向銀髮族招手。

尚凡過去3年多的經營模式，從電腦網站轉型到聚焦手機App，針對不同交友族群推出應用程式，2017年導入直播功能後，帶動營收及獲利成長。

尚凡去年前3季營收新台幣5.64億元，年增66%，稅後淨利1.09億元，每股盈餘7.86元，已轉虧為盈，遠優於2017年同期的每股虧損1.73元。

尚凡財務長張立接受中央社專訪表示，尚凡耕耘交友市場逾15年，發現在使用交友服務的用戶和直播主當中，高齡族群的占比偏低；如果尚凡想拓展用戶到銀髮族，須考量銀髮族使用網路的門檻較高，只靠交友App可能難以吸引這些用戶。

張立說，由於尚凡共同創辦人林東慶擁有醫學背景及合格藥劑師身分，於是有跨足生醫的構想，並在去年底投資4700萬元成立子公司大研生醫國際，初期目標是建立消費者信任度，未來還將設立實驗室，推出更多相關產品，推估今年大研生醫國際對尚凡的營收及獲利貢獻度仍不明顯。

不過尚凡從交友跨足生醫，也引來投資人質疑，張立坦言「質疑聲從未少過」，專注做好產品才是最重要的事。

張立也說，雖然很多交友平台都是免費的，但尚凡認為，即使不對會員收費，終究要想辦法從會員身上變現，例如看廣告、導流到其他電商平台等，但這不是尚凡想要的。

他說，尚凡從第一天推出服務就採取收費制，也向會員保證可以好好交友，不會被廣告干擾，這樣的商業模式目前看來是成功的。

張立表示，目前尚凡的海外市場已從原本25國，收斂到去年的11國，主要是把投資報酬率較差的市場「收起來」，另一方面，尚凡在海外市場為建立品牌形象與知名度，廣告費是必要的支出，這就像台積電必須先蓋好晶圓廠一樣，交友服務首重用戶規模，為了鞏固新市場的市占率，初期一定要砸廣告費，一旦蓋好「晶圓廠」，尚凡很快就能開始收成。（編輯：張良知）1080208