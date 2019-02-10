年後轉職潮啟動 人力顧問提供錦囊妙計

（中央社記者邱柏勝台北10日電）農曆年後是上班族轉職高峰，人力顧問提出履歷撰寫4大重點，並分析面試5大必考題，只要掌握到位，成功跳槽加薪，絕非夢事。

根據1111人力銀行調查發現，上班族決定轉職，薪資待遇是第一考量要素，其次則是離家遠近、員工福利、工作內容及工作環境，也有部分人是因工作得不到認可，個人職涯發展受阻、心生委屈，才決定轉職。

不過，整體而言，新職薪資至少必須較原職高出18%，上班族才會行動。

然而，在面臨新舊工作抉擇時，有近4成6上班族會尋求擲筊、算命、塔羅牌等求神問卜方式找方向，僅5成4上班族會完全相信自己的判斷。

對此，人力顧問業者認為，轉職意味著跳脫原本習慣的舒適圈，前往不確定性高的新環境，會心生茫然，希望透過外力指引，可以理解。但若想轉職，最重要的是確定自己的方向，並做好萬全準備，才有機會成功，光靠他人給建議用處不大。而跨出轉職的第一步，就是從投履歷開始。

104職涯診療室提出履歷撰寫4重點，首先是保持履歷的乾淨整齊。由於投放履歷是為了得到面試機會，不是為了分享自己過去的豐功偉業，因此保持履歷乾淨、整齊，讓人容易閱讀，才能讓人資第一眼留下好印象。此時文字的選擇，包含字型、字體大小，都要調整，切勿選擇太花俏的字體，且字體大小需適中。

其次，是將重點整理在一頁的範圍。104職涯診療室表示，由於人資每天要看很多份履歷，平均30秒就得看完一份，因此幫人資「畫重點」顯得非常重要。無論過去有多少經歷，都須濃縮整理成一頁，並將聯絡資訊放在頁首，讓公司容易聯繫自己。

第三，撰寫履歷必須量化、具體。撰寫履歷時，應該將過去對於老東家的貢獻，運用數字來佐證，例如業績成長幾個百分點、得獎次數等，給人資明確參考依據。而根據人資經驗，越能透過數字具體量化個人績效，代表這個人的邏輯思考與表達能力高人一等，也就有更高的錄取機會。

最後則是「投其所好、量身定做」。企業需要的都是即戰力、有發展潛力的人才，撰寫履歷時應先做功課，展現對這家公司的了解程度，並針對所應徵的職務，調整自己的履歷內容，例如要應徵研發職位，就要將過去在研發方面的相關經歷、績效寫清楚；應徵業務工作，則要將績效成長的數字量化呈現。

當履歷被看見後，緊接著就是面試關卡，104職涯診療室列舉5大面試必考題，首先是簡單自我介紹，這是讓面試官短時間內對自己產生好感的重要階段，如何在一分鐘內擄獲面試官目光，就顯得相當重要，因此講話時必須展現自信，想辦法透過量化數據說明過去工作資歷。

第二個問題，就是「為何對這個工作有興趣」。此時必須表現對工作的熱忱，強調自己可從這份工作享受滿足感與成就感；第三是問求職者對公司的了解程度，這部分可以先從公司網站簡介、人脈探聽來做功課；第四則是會問求職者如何勝任應徵職務，此時需表現出對未來工作的規劃，以及個人的抗壓性、學習能力。

最後，面試官常會問應徵者未來5年的規劃，此時須將未來短、中、長期規劃及實際作法說明清楚，讓面試官知道你對未來規劃已有想法。若能完整回答上述必考題，距離錄取新職已經先成功一半，剩下的，就是靠自己平日累積的實力，以及部分的運氣了。（編輯：林淑媛）1080210