美日訂單挹注 威潤盤中漲停

（中央社記者江明晏台北11日電）車用衛星定位監控器品牌威潤科技接獲北美、日本訂單，法人看好2020年起訂單規模可望創新高，營收獲利有望達倍數成長，激勵威潤今天股價飆上漲停板。

威潤科技今天表示，接獲北美企業客製化委託專案，共同開發新一代汽車故障預警裝置外，更接獲日本汽車零件製造商的客製化專案訂單。

法人看好，威潤科技近期已收到客戶支付的委託開發設計（NRE）款項，對整體營運的貢獻將於2019下半年開始逐步顯現，2020年起訂單規模可望創新高，營收獲利有望達倍數成長。

威潤今天股價盤中飆上漲停53.8元，成交量82張；股價創去年9月以來新高。

市調單位GRAND VIEW RESEARCH估計，從2018年起至2025年，全球智慧車隊管理市場規模將以年複合成長率7.7%的速度增長。報告中指出，聯網車輛技術包括遠程監控管理、預測性維修等成長最為快速，潛力及商機龐大。

威潤科技表示，搭上車聯網成長發展趨勢，奪下的美、日ODM訂單，均以實現預測性維修為目標。除了日本市場外，ODM專案後續還將導入至香港、新加坡、泰國、印尼及加拿大等國家。（編輯：蘇志宗）1080211