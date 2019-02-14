美中貿易戰若升溫 美喆擬在北美台泰3選1設廠

（中央社記者潘智義台北14日電）國際塑膠地板製造商美喆-KY今天表示，雖然美國對中國進口塑膠地板已加徵10%關稅，但因與客戶共同分擔，對公司影響不大，若關稅再調高至25%，考慮在北美、台灣和泰國3地中挑選一處設廠。

針對如何因應美中貿易戰，若美國將對中國銷美塑膠地板加徵25%關稅，美喆-KY主管在記者會中表示，目前除與客戶共同分擔美國已加徵自中國銷美塑膠地板10%關稅，因去年4、5月以來人民幣貶值近10%，也有利中國產品銷美。

美喆-KY評估，美國對中國銷美塑膠地板加徵25%關稅的機率應該不高，因此現階段找尋可設新廠地點，僅屬內部規劃，並未付諸實行，但北美、台灣、泰國仍是設新廠可考慮的地點；另一方面，美喆銷美產品占整體營收僅20%，遠低於銷歐的60%，影響相對不大。

美喆-KY日前公布1月合併營收新台幣3億元，創上市以來同期新高，並較去年同期成長2.76%。

美喆-KY表示，1月營收成長受惠歐洲主要客戶庫存水位健康，並已連續7個月維持拉貨力道，針對自有品牌積極開拓中國、台灣等地品牌市占率，隨著外銷代工訂單需求持穩，自有品牌市占率提升，可望挹注集團整體營運成長。（編輯：楊玫寧）1080214