動力新品出貨1月營收9159萬元 月增49.51%

（中央社記者韓婷婷台北14日電）電競顯示卡散熱風扇廠動力-KY1月合併營收新台幣9159萬元，月增49.51%，主要受惠輝達（NVIDIA）新款圖靈（Turing）架構推出的中階RTX2060系列電競顯示卡進入鋪貨期。

動力表示，輝達（NVIDIA）於1月16日正式推出新一代圖靈（Turing）架構的中階RTX2060系列晶片，下游顯示卡客戶包括微星、技嘉、華碩及美商艾維克（EVGA）等系統大廠開始進入密集鋪貨階段。

動力預期，以圖靈（Turing）架構中階RTX2060系列顯示卡的性能高出前一代中階GTX 1070系列產品1成以上而新款產品價格與前一代產品相近來看，RTX2060系列顯示卡的高性價比(C/P值)，將可望帶動電競玩家新一波的升級潮。

動力表示，新款晶片運算效能的大幅提升帶動散熱需求明顯增加，新一代電競用風扇，在整體散熱及解熱效能均大幅提升，目前與下游系統大廠客戶積極合作開發RTX2060系列相關的散熱風扇，預估第一季將可推出超過10款客製化的電競用散熱風扇，包括電競顯示卡、電競CPU散熱系統風扇、電源管理方案及機箱散熱系統等。

展望2019年，動力持樂觀審慎態度，預估除了新款電競用散熱風扇出貨量可望隨NVIDIA新晶片陸續釋出而逐季成長；工控應用產品隨各國環保規範趨嚴，DC直流無刷變頻風扇訂單明顯增加；家電應用領域方面，高階掃地機器人用散熱風扇已獲新客戶訂單；車用產品部分，高單價的空調風扇進入量產出貨階段；智能風扇產品方面，新開發產品智能風扇將於今年下半年開始送樣，均可望為營運再添成長動能。（編輯：郭萍英）1080214