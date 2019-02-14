六角與王品展店挹注 1月業績告捷

（中央社記者江明晏台北14日電）王品受惠新品牌推出與展店增加，1月營收年增逾1成；六角因旗下Chatime日出茶太全球展店，1月營收在傳統淡季創歷史新高，

王品今天公布1月自結營收新台幣13.9億元，比去年同期成長10.54%，截至1月為止，王品集團有24大品牌、共442家門市，其中台灣286家、大陸154家、新加坡1家、美國1家。

受惠店數增加並透過各品牌活動促進人潮回流，王品台灣事業群1月營收7.7億元，較去年同期成長11.8%，大陸事業群營收6.2億元，同步成長9%。

王品近期在新品牌發展上不停歇，包括大陸事業群去年12月在上海推出「就是川」，1月底日料新品牌「海狸家」也在上海登場，這是王品集團兩岸2019年首個新品牌。

六角國際今天公告2019年1月合併營收3.89億元，不受常態性季節因素影響，在傳統淡季創歷史單月新高，與2018年1月相較，有34.64%的高成長表現，主要受惠於「Chatime日出茶太」全球展店及權利金與物料銷售穩定高成長。

六角表示，今年上半年，「Chatime日出茶太」全球展店重心除了固守東協及澳洲市場外，中南美洲及歐洲將會是下個拓展目標。2018年日出茶太在澳洲開店已達100家，在當地是手搖飲第一品牌；東協部分，2019年預計印尼展店至300家，菲律賓百店里程碑可望在上半年達成。

六角在中國併購的杭州瑞里展店省分逐漸擴大，看好大陸內需消費實力，預期帶動杭州瑞里的「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌在大陸市場展店的需求，今年目標雙位數成長。

觀光股雲品今天公告1月合併營收2.68億元，較去年同期的1.47億元成長83%，創歷年同期新高紀錄。主要受惠雲品旗下君品、頤品、頤璽宴會廳在今年1月承攬工商尾牙及婚宴活動挹注，加上日月潭雲品與台北君品酒店1月平均住房率達80%。（編輯：郭萍英）1080214