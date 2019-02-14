律師團隊易人 前日產董座戈恩反守為攻

（中央社東京14日綜合外電報導）日本日產汽車前董事長戈恩的律師團隊換人，首席律師從曾任檢察官的大鶴基成，換為火力十足的訴訟律師。專家表示，戈恩打算以自己充滿鬥志、擅長媒體曝光的形象，來打贏官司。

法新社報導，戈恩（Carlos Ghosn）去年被控低報薪酬遭日本當局逮捕，震驚各界，在一陣混亂中，找來調查此案的前精英檢察官團隊主管大鶴基成（Motonari Otsuru）擔任首席律師，似乎是這位汽車大亨充滿心機的算計。

這個算盤打的是，誰能比曾任檢察官，或善於讓嫌犯認供的大鶴，更深諳日本晦澀難解的法律體系，或者預測當局會提出什麼刁難。

不過，事實上，對這位前日產（Nissan）董座來說，法律勝利少之又少，他已被羈押在東京看守所3個月，距離庭審恐怕還要好幾個月，開庭前獲准交保又希望不大。

身為戈恩的首席律師，大鶴只達到一次意外的法律勝利，讓法院拒絕延長羈押戈恩，但大鶴兩度為戈恩聲請交保都被駁回，迫使他不得不在昨天宣布辭職。

日本律師鄉原信郎（Nobuo Gohara）指出：「打從一開始，戈恩就需要一位可以挑戰檢方的律師，那個人不會是大鶴。鄉原指出，大鶴即使離開檢方，成為律師，也從未批評過檢方。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1080214