PChome富邦媒1月營收 創歷史次高

（中央社記者吳家豪台北15日電）電商業者公布今年1月合併營收，PChome網路家庭達新台幣34.3億元，年增26.3%，創單月歷史次高；momo富邦媒達42.8億元，年增18.3%，創單月次高及歷年同期新高。

網路家庭發布新聞稿表示，1月重點檔期推出年菜預購、年貨大街活動，新年採購潮刺激營收成長，且線上電玩展開跑，電競商品買氣提升，均帶動整體營收看旺。

網路家庭指出，1月行動端業績較去年同期大幅成長60%以上，數位、通訊、桌上電腦、筆電、大家電、食品等類別業績成長強勁，可望為今年第一季營收再添動能。

富邦媒發布新聞稿說明，1月因春節帶動採買熱潮，加上momo網路購物看準市場需求，推出年節應景的行銷活動，1月網購營收年增23.8%，網購業績占全部通路85.2%。富邦媒行動商務業績比重也再創新高，達62.7%，1月行動商務業績年增36.7%。

富邦媒觀察，1月全品類業績成長，其中，居家生活商品因春節推升買氣，躍居品類排行第一；3C家電、美妝保健商品業績皆成長雙位數百分比（10%以上）。（編輯：郭萍英）1080215