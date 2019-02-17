台股豬年首週開門紅 今年走勢仍詭譎

（中央社記者田裕斌台北17日電）台股豬年開市後在國際股市帶動下，首週指數漲1.33%，有了好的開始；不過，根據統計，自2010年以來，台股農曆春節開紅盤後首週走勢與全年走勢相關性不高，今年走勢難測。

台股豬年開紅盤當天漲幅0.72%，優於2010年以來的平均值，首週漲幅1.33%，也比2010年以來約1.13%為佳；不過，根據統計，台股農曆春節後開紅盤的走勢，與全年走勢關連度不高，年初走勢與年底結果相符程度僅約5成，投資人若因此對於今年走勢感到興奮，投信業者建議，態度最好還是謹慎為上。

根據統計，自2010年以來，台股在農曆春節開紅盤日上漲機率達7成，且往往開出紅盤後，當週表現都不會太差，不過其中有3年風雲變色，雖然開紅盤首週出現漲勢，但到年底卻由紅翻黑，去年就是最明顯例子，農曆春節後首週上漲3.78%，到年底卻下跌4.69%，2015年更為慘烈，農曆春節後首週上漲0.8%，但到年底卻下跌15.39%。

不過，台股也曾上演年初下跌、年底大漲的戲碼，包括2014年台股開紅盤表現不佳，首週下跌0.38%，但到農曆春節封關日卻大漲12.61%，讓投資人笑得合不攏嘴，2010年台股農曆春節後首週演出震盪走勢，雖開紅盤日大漲1.59%，但首週卻收黑0.08%，所幸全年最後以大漲22.89%作收，投資人全都荷包滿滿。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受惠全球市場逐漸回溫，農曆春節後，台股站回萬點；其中，電子指數和櫃買指數均持續回升，從產業狀況來看，市場投資信心在國際大型科技公司宣稱今年第1季是谷底，市場轉樂觀帶動下有逐漸回溫的跡象。

就中長線布局上，蕭惠中建議投資人可以超越今年上半年的方式做布局，以掌握較佳契機，在選股上則建議以今年公司盈餘為正成長為優先關注標的；不過仍須小心今年國際景氣變化及地緣政治風險，在審慎樂觀之餘，也需要戒慎恐懼。（編輯：蘇志宗）1080217