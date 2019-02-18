歡迎外資加碼 兆豐金期許獲利成長5成

（中央社記者韓婷婷台北18日電）兆豐金控董事長張兆順今天表示，目前外資持有兆豐金比率約28%至29%，還有提高空間，就算是超過50%也沒關係。

張兆順也對兆豐金的股價叫屈，兆豐金去年稅後純益新台幣281.54億元，每股稅後純益(EPS)2.07元，每股淨值超過23元，他擔任董事長之前就持有兆豐金股票，上任以來陸續買進，目前持有287張；張兆順說，兆豐金的本益比、股價淨值比皆偏低，股價真的委屈。

兆豐金目前每年固定舉辦法人說明會，也會不定期赴海外進行投資人說明會，張兆順說，會挑剔兆豐金的投資法人才是真的會投資的法人，他也會每年到海外親自向投資人說明兆豐金的經營狀況。期許內部管理中心設定獲利成長5成的魄力。

張兆順指出，今年給予各子公司很大的壓力，主管心中也要有獲利成長5成的魄力。

張兆順說，過去兆豐金的強項在於企業金融、財務操作，但現在面臨新銀行陸續加入競爭，例如柬埔寨市場近年來就殺價激烈，兆豐金未來除了繼續強化競爭力外，也要尋求轉型的契機。

此外，兆豐金去年宣示「消金元年」的消費金融業務，今年初則在贊助林俊傑演唱會後一炮而紅，張兆順說，過去這種贊助案在兆豐金根本不可能發生，消金業務包括房貸、信用卡及財富管理業務，未來除了信用卡、財富管理定下高成長目標外，房貸也採利差管制，若利差太低又占用不動產放款額度的案件，寧可不做。（編輯：林沂鋒）1080218