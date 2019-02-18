房市股市兩樣情 證交稅減逾3成土增稅創3年高

（中央社記者邱柏勝台北18日電）進入2019年，股市、房市兩樣情。據財政部統計，1月證交稅實徵64億元，年減逾3成，創2017年6月來新低。但土增稅因土地交易轉熱，單月稅收破百億元，創房地合一稅上路來新高。

財政部今天公布1月全國稅收新台幣1543億元，年增69億元或4.7%，其中以綜所稅較去年同期成長50億元最多。財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年農曆春節落在2月上旬，許多公司在1月底前發放年終獎金，年終獎金的扣繳稅款也在1月提前入帳，加上盈餘分配所得扣繳稅款也增加，導致1月綜所稅實徵244億元，年增25.5%。

此外，1月營所稅實徵27億元，年增36億元，主因去年有大額退稅、實徵淨額為負值所致。關稅實徵104億元，年增4億元或4.3%，主因今年1月進口成長、紡織品及調製食品稅額增加。

另外，營業稅實徵679億元，年減8億元或1.2%；貨物稅實徵133億元，年減12億元或8.3%。

值得一提的是，1月證交稅實徵64億元，年減33億元或34.2%，創2017年6月以來新低。陳玉豐解釋，由於1月上市櫃股票日均量僅1107億元，遠不如去年1月的1677億元，導致證交稅減少。

而2017年6月台股剛上萬點月餘，股市前景一片光明，市場交投熱絡，但去年10月台股跌破萬點後，股市人氣逐步消散，交投轉趨清淡，連帶影響證交稅收入。

股市雖歸於平淡，但房市卻有回溫跡象。根據財政部統計，代表房市交投指標的土增稅，1月稅收103億元，為2016年1月以來首度破百億元。陳玉豐表示，主因是去年底有大筆土地交易、挹注大額稅款入帳所致。

據了解，去年12月國泰人壽耗資76億元，買下台中市台灣大道與文心路交叉口土地，以及今年初全聯福利中心砸10.8億元擴建台中物流廠，是今年1月土增稅大進補的主要來源。

房地合一課稅新制2016年上路，為搶搭舊制末班車，許多人搶在2015年底進行不動產交易，導致土增稅在2015月12月創下236億元、23年來單月新高的紀錄。隨著房價回落、房市轉趨不景氣，土增稅也逐漸減少，但1月土增稅再度突破百億元，並創3年來單月新高，且申報件數也增加，財政部官員坦言，房市確有回溫跡象。（編輯：郭萍英）1080218