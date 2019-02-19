市場觀望央行利率決策轉向 智庫：降息機率低

（中央社記者潘姿羽台北19日電）央行將於3月舉行理監事會，由於國內經濟數據轉差，市場慢慢出現升息轉降息的預期，不過國內2大財經智庫均認為，利率維持不動的機會最大，即便調整，升息機率仍大於降息。

主計總處最新公布的經濟預測，下修2019年經濟成長率0.14個百分點至2.27%，財政部公布的出口數據也連3月負成長，均顯示台灣經濟正在下滑。

中央銀行將於3月21日舉行理監事會，也會依最新經濟數據與國際情勢，宣布利率決策；相較於過去一年，市場多預期央行會考量升息與否，如今台灣經濟轉差，媒體報導，金融圈認為，央行降息的可能性持續攀升。

不過元大寶華、台經院2大智庫均指出，就目前局勢來看，央行利率決策繼續維持不動的可能性最大；元大寶華分析師顏承暉進一步表示，央行升息或降息的機率不到1成，但若真的調整利率，升息的機會還是稍高於降息。

顏承暉認為，儘管台灣景氣向下走，當前經濟情勢屬於「外冷內溫」，零售銷售、核發建照面積、企業投資等相關指標都顯示內需還有支撐，而降息有助於刺激內需，既然台灣沒有立即性的內需問題，央行可以省點子彈，「現在還不到需要發力的地步」。

顏承暉也說，如果今年下半年國際景氣出現回溫跡象，廠商庫存調整告一段落，加上中國近期祭出強力的刺激政策見效，經濟有撐，對於台灣前景都會是大利多，也因此，就算調整利率決策，考量下半年景氣有回升的可能，升息的機率應該是比降息高一些。

台經院研究六所所長吳孟道抱持同樣看法，他表示，央行過去有機會升息時沒有升，現在維持不動，也只是把過去沒有升息的部分平衡下來，不至於馬上走到降息這一步；整體而言，原本市場預期今年下半年有機會升息，但以當前經濟情勢來看，今年4季利率應該是連動都不動。

吳孟道進一步指出，央行去年理監事會就已下調對經濟成長率的預測，也就是說，即便出口負成長、通膨上不去，這些都在預期中，除非經濟突然急速轉壞，出口驟跌3、4成等狀況，否則理論上，央行的利率決策是不會有變化。（編輯：李信寬）1080219