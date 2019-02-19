租賃業融資限額放寬 中小企業增338億活水

（中央社記者邱柏勝台北19日電）為增加中小企業融資管道與增加集團企業資金調度運用彈性，金管會放寬租賃業從事短期資金融通限額，不受淨值40%限制，但不得超過淨值100%，估可增加對中小企業資金融通338億元。

金管會今天發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，主要有四大重點，第一是放寬符合金管會所訂條件的租賃業從事短期資金融通的限額，並加強風險管理。

金管會證期局副局長張振山表示，考量租賃事業是國內中小企業資金融通的重要管道，且辦理企業融資為其主要營業項目，因此針對公開發行公司實收資本額達新台幣10億元以上、且已加入租賃公會及聲明遵循自律規範、並已訂定風險管理機制的租賃公司，可放寬短期資金融通及貸與限額，不受淨值40%的限制，但不得超過淨值的100%。

金管會估算，本次放寬後，租賃業可增加短期資金融通空間約為338億元，符合條件的租賃業，主要有4家，包括中租迪和、裕融、合迪及和潤。

本次也放寬集團企業間從事資金融通的規定。金管會指出，為增加集團企業內部資金調度運用的彈性，放寬公開發行公司直接及間接持有表決權股份100%的國外公司（子公司），對該公開發行公司（母公司）從事資金貸與，不受淨值40%及一年期限的限制。

第三，明定已設置審計委員會的公開發行公司，訂定或修正資金貸與他人及背書保證作業程序，應經審計委員會通過。

第四，明定已設置獨立董事的公開發行公司，對於資金貸與或背書保證重大違規事項，除書面通知監察人，也應以書面通知獨立董事，相關改善計畫應一併送獨立董事。（編輯：黃國倫）1080219