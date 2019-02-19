這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡頒獎典禮在即 帶你一窺得獎機制
娛樂

奧斯卡頒獎典禮在即 帶你一窺得獎機制

若憂自宅變凶宅阻撓救援 屋主恐吃官司
社會

若憂自宅變凶宅阻撓救援 屋主恐吃官司

連體嬰哥哥忠仁告別式 忠義淚訴思念：他的愛一直跟隨我
生活

連體嬰哥哥忠仁告別式 忠義淚訴思念：他的愛一直跟隨我

二戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間
國際

二戰「勝利之吻」水兵辭世 名照長留人間

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

租賃業融資限額放寬 中小企業增338億活水

最新更新：2019/02/19 19:52

（中央社記者邱柏勝台北19日電）為增加中小企業融資管道與增加集團企業資金調度運用彈性，金管會放寬租賃業從事短期資金融通限額，不受淨值40%限制，但不得超過淨值100%，估可增加對中小企業資金融通338億元。

金管會今天發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，主要有四大重點，第一是放寬符合金管會所訂條件的租賃業從事短期資金融通的限額，並加強風險管理。

金管會證期局副局長張振山表示，考量租賃事業是國內中小企業資金融通的重要管道，且辦理企業融資為其主要營業項目，因此針對公開發行公司實收資本額達新台幣10億元以上、且已加入租賃公會及聲明遵循自律規範、並已訂定風險管理機制的租賃公司，可放寬短期資金融通及貸與限額，不受淨值40%的限制，但不得超過淨值的100%。

金管會估算，本次放寬後，租賃業可增加短期資金融通空間約為338億元，符合條件的租賃業，主要有4家，包括中租迪和、裕融、合迪及和潤。

本次也放寬集團企業間從事資金融通的規定。金管會指出，為增加集團企業內部資金調度運用的彈性，放寬公開發行公司直接及間接持有表決權股份100%的國外公司（子公司），對該公開發行公司（母公司）從事資金貸與，不受淨值40%及一年期限的限制。

第三，明定已設置審計委員會的公開發行公司，訂定或修正資金貸與他人及背書保證作業程序，應經審計委員會通過。

第四，明定已設置獨立董事的公開發行公司，對於資金貸與或背書保證重大違規事項，除書面通知監察人，也應以書面通知獨立董事，相關改善計畫應一併送獨立董事。（編輯：黃國倫）1080219

地機族