白宮：2019年經濟持續強勁 衰退機率微乎其微

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）白宮經濟顧問委員會主席哈塞特今天表示，今年美國經濟可望繼續以和去年相同的步伐成長，陷入衰退的機率微乎其微。

白宮首席經濟學家哈塞特（Kevin Hassett）告訴CNBC，美國企業去年利用2017年底國會通過減稅案的利益，提高投資，這些投資可望帶來2019年的產能增加。

哈塞特說：「我們仍堅持我們的預測，我們會再度看到另一個經濟成長率3%的一年。」

他這番樂觀看法有別於外界普遍預期美國經濟將隨著減稅效益和振興措施消退而降溫。

國會預算處（Congressional Budget Office）上月預測，美國今年經濟成長2.3%，自去年的3.1%減速；國際貨幣基金（IMF）則預測美國今年經濟成長2.5%，而明年成長將減緩至1.8%。

紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve Bank）上月預測，美國經濟一年內陷入衰退的機率近24%，創下10多年前經濟大衰退（Great Recession）以來最高。

不過，哈塞特表示，由於資本投資增加，工廠產出也可能上揚，2019年經濟持續下滑的機率相當低，「或許是1%到2%的機率，差不多這樣」。

哈塞特說，企業「去年興建廠房，它們今年將開始生產，我們將從這裡獲得成長」。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1080220