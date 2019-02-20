長輩圖也可學英文 國發會拚雙語國家有新招

國發會製作長輩圖，噓寒問暖之餘，也能順便學習簡單的英語。（取自國發會臉書粉絲團）中央社記者潘姿羽傳真 108年2月20日

（中央社記者潘姿羽台北20日電）時代在變，政府宣傳政策也得加入新思維，國發會將「雙語國家」列為今年重點推動的旗艦計畫，為了讓民眾知道政府正在力推雙語，更精心製作系列長輩圖，噓寒問暖之餘，還能順便學英文。

「元氣滿滿迎開工」、「開心迎財神」、「早安～今天來說英文吧」、「晚安～你今天說英文了嗎」，溫暖的問候搭配美麗的風景圖，完全符合「長輩圖」要件，但國發會製作的長輩圖沒這麼簡單，問候語下還附註對應的英文語句，為的就是讓民眾接收和轉傳這些暖心圖片時，也能接觸英文，讓英語無孔不入地扎根在日常生活中。

國家發展委員會綜合規劃處處長張惠娟表示，要打造雙語國家，關鍵是讓學習英語、打造雙語環境成為全民運動，國發會除了著手建置英語資源整合平台，預計3月底前上線，會內同仁也持續腦力激盪，思考有沒有更好的方法傳達政策訊息。

張惠娟笑說，在一次小組會議中，有同仁提出製作「長輩圖」的想法，她覺得不錯，與國發會主委陳美伶討論後，陳美伶除了叮嚀應注意智慧財產權問題，同意讓同仁試試看。

農曆年前，國發會Line官方粉絲團正式上線，國發會透過臉書與Line的粉絲團同步推出系列長輩圖，內容應景又具有巧思；以除夕夜為例，當日主題是「除夕夜慶團圓」，下方除了搭配同義英文語句，圖案角落也寫上「國發會雙語國家政策邀您一起學英文˙過好年」，賀新年並行銷政策，一舉兩得。

張惠娟表示，為了避免國發會製作的長輩圖有智慧財產權問題，風景底圖都是出自同仁私藏，美工、設計也是自行設計，希望透過非傳統的政策宣傳，可以發揮效果。

外界對於雙語國家政策常有誤解，國發會不只製作雙語長輩問候圖，也透過圖片加上簡單清楚的文字闢謠，如雙語國家政策並非政府所有文件都要改成英文，不是以考試為目的，讓民眾更清楚政策內涵，近日臉書粉絲團也多了公務員「小娟」與家人的問與答，用日常對話方式，深入淺出說明社會大眾常有的疑問。

從國發會的臉書粉絲團可以看到，已有民眾主動留言詢問，政府有沒有管道可以具體找到幫助國人提升雙語能力的方式，顯見國發會活潑的宣傳方式，確實引來不少關注。

除了製作長輩圖，國發會也打造公務英語環境，每天上午10時40分及下午3時40分，各播放約5分鐘的英語廣播，內容包含歡樂英文詞彙小故事及其單字、句型說明，讓同仁可以增進英文能力。

張惠娟表示，希望國發會的做法能夠拋磚引玉，讓更多民眾願意投入增強英語力的行列，也鼓勵其他部會響應打造雙語環境，共同提升台灣的競爭力。（編輯：林孟汝）1080220