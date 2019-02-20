美吾華跨足生技有成 新藥申請健保給付

（中央社記者韓婷婷台北20日電）美吾華懷特安克生技集團邁入第43個年頭，擁有研發、生產到品牌行銷的完整價值鏈，旗下懷特自行研發新藥已上市，董事長李成家呼籲政府能支持國人自行研發新藥，給予健保給付。

美吾華懷特安克生技集團起源於1976年董事長李成家創立的美吾華公司，1988年跨足醫藥生技領域，至今已有美吾華、懷特生技、安克生醫、聲博科技共4家公司。集團也已啟動二代接班，李伊俐、李伊伶就位。

李成家表示，懷特生技是台灣第一家新藥研發型上市公司，自行研發的「懷特血寶凍晶注射劑」為黃耆多醣注射劑，是台灣衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA)第一個核准上市、全球唯一治療「癌因性疲憊症」（癌症化放療痛苦折磨）的處方藥；目前還有1項藥品正送TFDA查驗登記、3項藥品已在美國完成二期臨床試驗，懷特今年重點放在產品授權。

懷特生技總經理鄭建新表示，目前該新藥業績逐月成長中，產品多年努力成果逐步顯現，年前順利完成收案310人的四期臨床試驗，預計今年第2季送件申請健保給付；希望能有政府支持得到健保署給付。

安克生醫總經理李伊俐表示，安克結合人工智慧（AI）與癌症早期診斷技術，成功研發出多項全球首創智慧醫療影像創新醫材，其中非侵入式檢測的「安克甲狀偵」已完成11個國家授權，並於去年第4季送健保申請，期待今年會有好消息。

至於呼吸中止症超音波診斷系統AmCAD-UO，已陸續取得歐盟及美國食品藥物管理局（FDA）上市許可，今年也將在台送件，申請核准上市許可，預計第2季進入量產，預估大陸及英國市場可率先貢獻營收。同時今年也將向美國申請新適應症。

美吾華擁有美吾髮及醫藥2大事業部，美吾髮旗下染髮產品在台灣市占率達38%，穩居龍頭地位。

美吾華總經理賴育儒表示，美吾華看準網路電商的市場未來趨勢，數年前自創網路原生品牌「森歐黎漾SAHOLA」，創立2年多就搶進網路洗髮精前5名，經營模式從B2B（企業對企業）擴展到B2C（企業對消費者），目前網路電商營收貢獻已拉升到15%，成為近年重要成長動能。（編輯：楊凱翔）1080220