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AI時代來臨 即時簡訊主動詢問提高刷卡額度

最新更新：2019/02/21 16:41

（中央社記者邱柏勝台北21日電）銀行信用卡戰場延伸到AI（人工智慧）。去年國泰世華銀行導入即時決策平台，推出信用卡臨時調額服務，當客戶刷卡超過額度時，主動推播簡訊至客戶手機，詢問是否即刻調高額度。

根據金管會統計，2018年整體銀行全年刷卡量達新台幣2兆8836億元，創歷史新高紀錄，由國泰世華銀行以刷卡金額4895億元居冠，但中國信託銀行以4883億元緊追在後，兩者僅有10幾億元的差距。

為保住刷卡王頭銜，國泰金控旗下的數位暨數據發展中心，積極透過多元策略，導入數據分析軟體廠商SAS的即時決策平台（RTDM），結合數據與消費場景，於去年推出「信用卡即時臨時調額」服務，當客戶遇到刷卡超過額度時，主動推播簡訊至客戶手機，詢問是否即刻調高額度。

國泰金控數位暨數據發展中心協理梁明喬表示，隨著科技進步，客戶對銀行提供的服務要求也隨之提高，能否透過智能平台補足傳統實體通路的「斷點」，才是成功關鍵。

他指出，根據國泰世華銀行內部統計，國泰世華銀行信用卡客戶中，每年因信用卡額度不足授權失敗、最終放棄刷卡的金額比率，高達整體刷卡金額的7%，由於過去信用卡持卡人想要申請調高額度，都必須打電話給客服人員，等待時間很長，若當下急著要消費，可能就會放棄或改用其他信用卡。

然而，當國泰世華銀行推出信用卡即時臨時調額服務後，信用卡客戶單筆平均刷卡金額，竟較服務上線前增加6成，遠超團隊預期。梁明喬說，服務若能提早上線，信用卡刷卡王的爭奪戰，也許就不會打得那麼辛苦。

SAS台灣總經理陳愷新表示，產業客戶近期對AI等進階分析技術的需求輪廓，已較以往清晰，例如是想要發現更複雜的客戶互動行為、即時做出決策，以及透過串流資料即時控管製程、快速應對潛在風險與詐欺行為等，讓SAS團隊可以更聚焦提出分析策略，協助客戶縮短評估導入時程，讓AI不再只是試驗性質的高端科技。（編輯：蘇志宗）1080221

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