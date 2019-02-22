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大盤震盪收紅 水泥股跌近1%

最新更新：2019/02/22 14:21

（中央社記者韋樞台北22日電）台股震盪收紅，水泥股盤中回檔幅度逾1%，尾盤上拉跌幅收斂至0.81%。水泥雙雄去年受惠大陸市場持續「錯峰生產」政策，水泥價格不錯，市場期待雙雄去年財報繳出好成績。

近年大陸嚴格實施各項環保政策，並持續錯開生產高峰政策，讓各廠都有輪流歲修的機會，去年第4季又是產業旺季，水泥雙雄台泥和亞泥出貨順利直到農曆年前，市場期待雙雄去年財報。

今年農曆年假期較長，台泥表示，大陸各水泥廠民工從1月20日起陸續返鄉過年，元宵節左右才恢復生產，估計3月市場開始回溫，並補足春節工程落後進度，水泥生產將全產全銷。

台泥1月營收新台幣93億9424萬元，年減2.32%，月減17.63%；亞泥1月營收79億573萬元，月增2.16%、年增16.78%

值得注意的是，中國大陸政府發布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，開發珠三角成為重要經濟和戰略區域。台泥因大陸生產重鎮位於兩廣地區，未來可就近供應水泥，未來有機會受惠大灣區發展計畫。

台泥股價21日創4個月以來新高價的39.3元，今天隨大盤回檔而開低走低，盤中最低38.65元，下跌1.65%，成交量1.39萬張；亞泥走勢亦同，尾盤上拉回到平盤價位38.85元，盤中最低38.3元，跌幅1.42%，成交量8711張。（編輯：趙蔚蘭）1080222

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