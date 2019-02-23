大尺寸面板供過於求 外資保守看友達群創

（中央社記者吳家豪台北23日電）2家美系外資出具研究報告，因中國面板廠持續開出產能，產業大尺寸面板仍供過於求，價格恐持續下滑，對台廠友達維持減碼和中立評等，對群創皆重申減碼評等。

美系外資表示，32吋和43吋面板今年2月價格趨穩，反映出面板廠的產能從中尺寸轉移到大型電視面板，然而產業供給過剩恐造成面板價格在谷底徘徊，今年面板價格走勢不太可能見到V型反轉復甦。

美系外資指出，中國面板廠京東方從去年第4季起成為65吋、75吋面板最大供應商，意味著大尺寸面板價格競爭壓力將上升，在上述尺寸出貨占比較高的三星、友達、LG Display將面臨競爭惡化，對友達、群創重申「減碼」評等。

另一家美系外資觀察，面板價格從2月下旬開始趨穩，其中32吋、43吋、50吋面板價格維持平穩，55吋、65吋面板價格持續下滑，反映出今年第1季整體產業仍產能過剩，主因中國面板廠持續開出大尺寸面板產能。選股策略方面，友達股價已反映面板價格利空，維持「中立」評等；群創業務更容易受到中國面板廠競爭的影響，重申「減碼」評等。（編輯：趙蔚蘭）1080223