誘發投資須加把勁 超額儲蓄率連7年逾1成

（中央社記者潘姿羽台北23日電）政府祭出多項政策利多，盼能提振投資，然而結構性問題難一夕改變，主計總處統計，台灣超額儲蓄率不僅連續7年突破1成，今年的超額儲蓄率還較去年微增，如何有效誘發投資仍是政府的一大課題。

國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，便是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況，而超額儲蓄占國民所得毛額（GNI）的比率，則是俗稱的「超額儲蓄率」，當超額儲蓄的數字愈高，代表國內資金閒置情況愈嚴重。

早期超額儲蓄情形並不顯著，近10年來，資金氾濫的情況愈來愈明顯，台灣超額儲蓄自2014年起，年年都在新台幣2兆元以上，相當驚人。

主計總處最新國民所得統計顯示，台灣從2013年至今，超額儲蓄率便持續超過1成，而且今年超額儲蓄率12.37%，不只較去年增加，也比主計總處11月的預測值11.68%高了不少。

主計總處綜合統計處處長葉滿足表示，2019年超額儲蓄率上升，是因為去年底景氣走緩，大環境的不確定因素升高，使得廠商資本支出趨於審慎，主計總處因而下修了去年第4季以及今年的投資數據；既然是因為大環境不佳才下修投資，導致超額儲蓄率增加，便不需要過度負面解讀。

中央銀行官員則表示，2015年至2017年間，超額儲蓄率均超過14%，近2年已有顯著下滑，且觀察國內投資毛額的變化，金額也呈現上揚，顯見國內投資是有增加的。

央行官員進一步說明，從國民所得會計恆等式的觀點來看，經常帳順差與超額儲蓄是一體兩面，而台灣經濟型態以出口為導向，屬於經常帳順差國家，自然會有超額儲蓄的情形；若要降低超額儲蓄，國內投資多一點，超額儲蓄便會減少，這樣對於經濟成長也會帶來幫助。

葉滿足表示，近年來政府投入公共建設、執行前瞻基礎建設計畫，且積極改善投資環境，都有助於導引閒置資金進入實體投資，並降低超額儲蓄；從這2年超額儲蓄率已自高點往下走，顯見政策有相當成效。（編輯：楊玫寧）1080223