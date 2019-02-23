5+2產業徵才博覽會3月登場 釋出上萬職缺

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）經濟部為協助5+2產業徵才，將在全台推出徵才博覽會，預估釋出上萬職缺。人力銀行指出，桃園場將在3月9日登場，其中5成職缺起薪為新台幣4萬元，最高可達10萬元。

政府持續加強產業升級，5+2產業創新計畫已有初步成果，包含智慧機械、亞洲．矽谷、綠能科技、生技醫藥、國防、新農業和循環經濟。其中，智慧機械去年產值達到1兆1800億元。經濟部為協助5+2重點產業招募人才，自3月起將陸續在桃園、高雄、台北、台南、台中辦理一系列徵才博覽會，預計至少600家企業參加，總計釋出上萬職缺。

其中，桃園場吸引近百家廠商參與活動，包含知名大廠仁寶電腦、台達電、大立光、聯發科、南亞科、旺宏等大廠參與設攤。1111人力銀行新聞稿指出，單一場次預估釋出超過2000個工作機會，其中5成職缺起薪4萬元，最高月薪可達10萬元，預計能吸引超過萬名求職者到活動現場。

根據1111人力銀行統計，去年5+2產業相關業者，平均每月有8323家刊登職缺，徵才人數達5萬6500人。從人才需求類別觀察，以專業人才需求占比最高，達56.7%。

1111人力銀行舉例，與亞洲．矽谷相關的通訊暨物聯網裝置與設備產業，每年新增需求數約5000人，也帶動企業在電路設計工程師、機構設計工程師、軟體整合開發工程師等職缺需求。

有意參加就業博覽會的民眾也可以先到活動官網（https://www.italent.org.tw/5+2）了解各類職缺。

另外，除了由經濟部主辦、1111人力銀行執行的5+2徵才博覽會，1111人力銀行也將陸續舉辦「幸福企業擴大徵才」活動，3月起陸續在北、中、南推出「投資論壇」，以及「產業升級」和「學用合一」等論壇。（編輯：郭萍英）1080223