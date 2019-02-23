都更容積獎勵明確化 全部同意合建擬最高給5%

（中央社記者劉麗榮台北23日電）都更條例修正今年1月公布實施，容積獎勵辦法尚未公布。營建署擬新增符合危老建築、智慧耐震建築，最高給予容積獎勵額度10%；都更若達成100%同意協議合建，最高給予5%獎勵。

立法院去年底三讀通過都市更新條例修正，部分子法尚未公布。總統蔡英文今天提到，新版都更容積獎勵額度跟獎勵明確化的方案出爐，內政部會進行法規預告，「相信會讓大家滿意與認同」。

營建署官員受訪指出，昨天開會研商「都市更新建築容積獎勵辦法」的修正，主要討論容積獎勵的項目、額度及計算標準。由於現行規定不夠明確，造成都更實施者與地主洽談時，因許多不確定性而不好談，希望明確訂出容積獎勵方式。

官員指出，容積獎勵明確化，譬如時程獎勵，在多久時間內提出，就給予一定額度的容積獎勵，不用再經過都更審議委員會後才知道比率有多少。

此外，也授權地方彈性處理，官員說明，地方政府可依都市設計或地方發展需求，自訂容積獎勵項目，不用經中央核定。母法規定，容積獎勵最高是法定容積的1.5倍（即獎勵上限為50%），地方核定最多達20%，另外30%可向中央申請，「盡量讓大家看得到、吃得到」。

辦法新增部分，其中配合危老條例，官員說，只要都市計畫範圍內的建築符合危老規定，包括經過建築主管機關依照建築法或災害防救法通知要拆除者、有危險之虞者或經性能安全評估未達最低標準，為鼓勵重建，最高給予10%容積獎勵。

他說，若都更取得拿到100%同意，且用協議合建方式進行，可不用擬權利變換計畫，政府也不用再審，等於簡化行政程序，為鼓勵此種都更模式，經討論後最高給予5%獎勵。

營建署表示，都更條例是今年1月底公布，都市更新建築容積獎勵辦法預計在公布後3個月內上路。容積獎勵辦法經研商討論後，接下來將進行法規預告，並蒐集各界意見，再提報內政部法規委員會審議及部務會報，通過後才會正式實施。（編輯：王永志）1080223