台股日線連5紅 資金回溫短多續掌優勢

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）美股收紅，台股22日來到4個多月高點，日線連5紅，週線連2紅。法人表示，國際情勢漸明朗，基本面和資金面持續回溫，短多續掌優勢，可留意外資動向。

市場樂觀看待美中貿易談判發展，美股23日收紅，道瓊工業指數連9週週線收紅，是24年以來最長連漲格局。

道瓊工業指數終場上漲181.18點，或0.70%，收在26031.81點；標準普爾500指數上漲17.79點，或0.64%，收在2792.67點。以科技股為主的那斯達克指數上漲67.839點，或0.91%，收在7527.547點。

台股加權股價指數22日小漲3.39點，收在10322.92點，成交值新台幣1163.79億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超3.58億元。法人指出，台股再度來到逾4個月高點位置，日線連5紅，週線連2紅。

「股王條款」施行後，台積電搶得頭香宣布今年改採季配息，市場揣測股王大立光可能也會跟進，不過大立光回應，暫不考慮。

KTV業者錢櫃22日與好樂迪宣布合併，錢櫃為存續公司，若合併案順利通過，錢櫃將重新申請上市。

央行22日公布去年第4季國際收支，由於去年景氣走緩，加上台股跌破萬點，去年全年經常帳順差金額為4年低點，金融帳連續34季淨流出，且全年外資匯出規模來到7年最大。

觀察台股近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠國際情勢逐漸明朗，加上基本面和資金面持續回溫，台股近一周漲幅超過2%，明顯優於其他主要股市，表現相對搶眼。

其中在基本面，農曆年前訂單出現回溫，成為推動市場大幅上揚的一大主力。

觀察類股訂單回溫，廖哲宏指出，主要包括伺服器、PCB上游CCL、高速運算、3鏡頭、IC設計，以及5G基地台相關概念股或個股。

從資金面來看，廖哲宏表示，資金面持續增溫，是推動市場向上的主要力道。國際貨幣政策趨寬鬆，帶動市場資金湧入新興市場，加上外資加持，台股連5天外資累計買超234.03億元，台股資金面持續偏多，短多續掌優勢。

觀察台股近期題材，廖哲宏表示，全球行動通訊大會（MWC）將登場，市場聚焦折疊手機、多鏡頭等相關新應用；在5G手機來臨前，多鏡頭趨勢不變，搭配周邊配件，將是今年手機產業的主要亮點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，受惠需求增溫優於市場預期，蘋概股展望翻多。其他題材可留意電動自行車和出口概念股。

觀察近期指標，蕭惠中表示，中小型股持續活蹦亂跳，不論國際情勢、基本面或資金面，持續正向發展，近期可留意急漲後的獲利回吐賣壓、外資動向、美中貿易談判數字、各國央行升息或降息態度轉變等。（編輯：鄭雪文）1080224