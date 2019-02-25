新台幣升3分創逾3週高 亞幣走強外資匯入

（中央社記者邱柏勝台北25日電）亞幣走強加上外資匯入，今天新台幣開盤隨即升破30.8元關卡，但進口商與壽險業者積極買入美元，壓抑新台幣升幅，終場以30.793元兌1美元作收，升值3分，創逾3週新高。

台北與元太外匯經紀公司總成交量12.68億美元。外匯交易員指出，美中貿易談判展望正向，今天亞洲股匯市表現俱佳，且人民幣因美中貿易談判有進展而強彈，外資則擴大買超台股，在匯市呈現淨匯入，種種利多激勵新台幣走升，開盤不久即升破30.8元關卡。

不過，由於進口商與壽險業者有買匯需求，今天不少逢低買進美元的買盤進場，導致新台幣升勢受阻，終場以30.793元、小升3分作收，創農曆年後以來、逾3週新高價位。

展望後市，外匯交易員表示，美中貿易談判展望樂觀，提高市場風險偏好，資金回流亞洲與新興市場國家，台股也受惠外資近日持續買超，加權指數再創波段新高，資金匯入亦推升新台幣，不過由於進口商的美元需求相當強，因此新台幣升幅明顯跟不上台股漲幅。至於新台幣能否延續升值走勢，則看外資動向而定。

新台幣兌美元今天開盤價為30.830元，最高30.778元、最低30.830元，尾盤收30.793元，升值3分。（編輯：楊凱翔）1080225