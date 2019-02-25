川普延後調關稅 分析師：不代表美中貿易戰結束

（中央社北京25日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布，他將延後調高中國輸美貨品關稅的日期。分析師對此表示歡迎，但他們也提醒，這不代表全球前兩大經濟體美中之間的敵意將會終止。

彭博報導，國泰君安證券分析師花長春表示，美中可能將在3月底就所有議題達成協議，中國輸美貨品關稅將不會由目前水準調升，但這不意味兩國間的衝突從此結束。

花長春認為，美中關稅戰雖將中止，但我們將進入「後貿易戰」時代，兩國將轉為努力捍衛企業和推展先進科技，試圖增強自身對全球經濟規則的掌控。

牛津經濟公司（Oxford Economics）分析師高路易（Louis Kuijs）表示，川普的決定雖然是正面跡象，但顯然不代表困難的協商已結束，遑論美中之間仍存在根本的緊張關係。

高路易舉例說，美方堅持協議需包含「查證和執行」相關文字，中國則不樂意，雙方將難就措辭達成一致意見。

此外，高路易指出，美中兩國在科技、中國產業政策和更廣泛的中國崛起等議題上，基本立場仍緊繃，這也不太可能在短期內化解。

中信建投證券分析師李一爽預期，川普和中國國家主席習近平會面後，美中將達成最終貿易協議。但針對協議如何執行，兩國仍將存在一些衝突，這方面進展將不會非常順利。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1080225