更多編輯台推薦新聞：
分析師統計 林書豪左邊45度角中距離NBA最準
運動

分析師統計 林書豪左邊45度角中距離NBA最準

Sony世界攝影大賽 吳永森拍紅鮭獲台灣區首獎
生活

Sony世界攝影大賽 吳永森拍紅鮭獲台灣區首獎

台灣燈會幕後英雄 志工從國中生到80多歲都有
生活

台灣燈會幕後英雄 志工從國中生到80多歲都有

LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成
科技

LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新台幣連2升創近1個月高 外資匯入韓元走揚

最新更新：2019/02/26 20:09
新台幣26日終場以30.783元兌1美元作收，匯價連2升並創近一個月高。（中央社檔案照片）
新台幣26日終場以30.783元兌1美元作收，匯價連2升並創近一個月高。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北26日電）台股今天平盤整理，但外資匯入，加上韓元走升，仍激勵新台幣續揚，終場以30.783元兌1美元作收，升值1分，匯價連2升並創近1個月高，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.505億美元。

外匯交易員表示，今天台股漲勢暫歇，加權指數終場僅小漲0.62點，幾乎以平盤作收，但外資仍持續買超台股，在匯市也呈現匯入。此外韓元走強、美元轉弱，亦激勵新台幣匯價走揚，但上方仍有進口商與壽險業者的美元買盤，因此新台幣升勢受阻，終場僅小升1分作收。

展望後市，外匯交易員指出，美中貿易談判展望樂觀，資金湧入風險性資產，因此近期外資持續匯入，加上適逢年底出口商拋匯作帳旺季，激勵新台幣升值。然而進口商與油商、壽險業的美元買盤仍強勁，在買賣雙方勢均力敵下，新台幣匯價難脫區間震盪整理，但短線上新台幣走升機率較高。

新台幣兌美元今天開盤價為30.800元，最高30.771元、最低30.800元，尾盤收30.783元，升值1分。（編輯：黃國倫）1080226

地機族