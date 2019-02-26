新台幣連2升創近1個月高 外資匯入韓元走揚

（中央社記者邱柏勝台北26日電）台股今天平盤整理，但外資匯入，加上韓元走升，仍激勵新台幣續揚，終場以30.783元兌1美元作收，升值1分，匯價連2升並創近1個月高，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.505億美元。

外匯交易員表示，今天台股漲勢暫歇，加權指數終場僅小漲0.62點，幾乎以平盤作收，但外資仍持續買超台股，在匯市也呈現匯入。此外韓元走強、美元轉弱，亦激勵新台幣匯價走揚，但上方仍有進口商與壽險業者的美元買盤，因此新台幣升勢受阻，終場僅小升1分作收。

展望後市，外匯交易員指出，美中貿易談判展望樂觀，資金湧入風險性資產，因此近期外資持續匯入，加上適逢年底出口商拋匯作帳旺季，激勵新台幣升值。然而進口商與油商、壽險業的美元買盤仍強勁，在買賣雙方勢均力敵下，新台幣匯價難脫區間震盪整理，但短線上新台幣走升機率較高。

新台幣兌美元今天開盤價為30.800元，最高30.771元、最低30.800元，尾盤收30.783元，升值1分。（編輯：黃國倫）1080226