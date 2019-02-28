全球景氣變數多 國銀保守看待未來一季獲利

（中央社記者邱柏勝台北28日電）金融研訓院發布2月銀行高階主管指數（BEI），受全球景氣變數多，企業下調資本支出等因素影響，國銀高階主管對未來一季獲利展望保守，BEI經營面指數並創下14個月新低。

金融研訓院表示，2月銀行高階主管指數（BEI）綜合指數為55.6，與1月指數62比較，下滑10.32%，其中，BEI經營指數分數56.2，月減12.73%，是近14個月來新低，至於BEI市場面指數分數為53，較1月上升3.31%，代表銀行業者對於升息預期仍然保守。

金融研訓院指出，2月BEI經營面指數創14個新低，，主因是全球景氣變數太多拖累台灣，企業因此調降資本支出，連帶影響國銀放款業務，使得國銀高階主管對於未來一季的利息收入、全行稅前純益、國內業務稅前純益與平均利差的看法轉趨保守。

金融研訓院表示，美國聯準會（Fed）升息腳步放緩，未來利率走勢仍須觀察美國經濟數據表現，不過，BEI市場面指數達53，較1月上升3.31%，意謂著銀行業者對於利率預測傾向「不升息」。

此外，由於美中貿易戰曙光乍現，加上MSCI三大指數調升台股權重，使業者對台股展望樂觀。然而目前全球經濟不確定性因素仍多，業者對新台幣走勢看法偏貶，在房市方面，銀行業者認為未來一季的房地產將持續盤整，房市走向有待觀察。

BEI指數由金融研訓院編製，調查銀行高階主管對未來一季銀行業經營狀況，及金融市場環境變化的預估，由經營指數及市場指數組成。

其中，BEI經營指數是由銀行業對營收、淨利、人員、風險、資產品質、經營效率等經營面未來看法所組成；BEI市場指數則由對利率、股市、匯市及房市等看法所組成。以100至0作為指數區間，50是榮枯分水嶺，大於50代表樂觀，小於50代表悲觀。（編輯：陸倩瑤）1080228