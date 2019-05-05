台股高檔震盪 留意外資資金動向

（中央社記者韓婷婷台北5日電）台股上週在電子股撐盤下，指數續創波段新高；維持高檔震盪，但量能未失控、外資持續站在多方，後續除了持續關注財報表現及展望外，需留意外資資金動向。

台股3日在IC設計、蘋概股、半導體及光學元件等重要電子股撐盤下，走勢相對亞股持穩，開盤後逐步持穩走高，終場收在相對高點，上漲91.81點、收在11096.3點，續創波段新高，成交量1144.26億元；台股週線翻紅、週線上漲143點。

安聯投信表示，3日台股續創波段新高，各類股漲跌互見，電子股扮演撐盤要角，包括：蘋概股，半導體、IC設計、光學元件等族群齊揚，成為盤面聚焦重點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段台股在11000點前波套牢區呈現箱型震盪，但量能未失控、外資持續站在多方。台股在指數大幅回升之後，盤面類股產生輪漲態勢，主流類股仍大多是圍繞在5G相關類股。

廖哲宏表示，第2季行情會波動，因為來到解套賣壓，但因基本面有在變好，大幅拉回不至於；接下來，未來6個月關鍵是選股，短期會有波動是正常，因為10800點至11200點間仍需要時間消化。台股現階段指數位置都還在短中長期均線之上，目前要留意的是逢前波高點會不會有較強的賣壓出現。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，Fed會議後，因聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示不太可能升息或降息後，美元及10年期公債殖利率連2日攀高，中性政策壓抑資金預期，資金氛圍降溫，使得美股連2日走跌，所幸費半指數反彈收高，激勵週五(5/3)電子股表現。後市預期指數維持高檔震盪，持續關注財報表現。

林佳興指出，目前美國科技股財報高峰已過，台股僅5%公告財報，5月中旬前基本面仍存在不確定性。除了財報，中美貿易協議要同步留意，目前預計5月10日公布協議草案，5月底舉行川習會達成貿易協議，仍要看協議是否具有雙贏架構。

產業方面，蘋果最新公布財報中，營收與每股純益齊步突破市場預期，後續可留意蘋果新規格概念股；由於5G新增毫米波頻段對於高頻高速材料需求殷切，相關族群也將是盤面焦點。（編輯：黃國倫）1080505