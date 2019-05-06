創業家策略聯盟奏效 4月營收年增6.52%

（中央社記者吳家豪台北6日電）電商業者創業家兄弟受惠於人工智慧技術與策略聯盟，2019年4月合併營收新台幣3.8億元，年增6.52%；旗下B2B2C平台松果購物4月交易額再創歷史新高，年增率超過130%。

累計今年1到4月，創業家兄弟營收達15.24億元，較去年同期減少6.32%。

創業家兄弟發布新聞稿表示，4月持續掌握人工智慧（AI）與大數據的技術，挑選高性價比商品，加上連續幾波虛實整合的跨界策略結盟，以及針對「輕裝潢風」與「消暑商機」分別推出專區，均為4月營收帶來成長動能。

創業家兄弟旗下B2B2C（企業對企業對消費者）松果購物4月受惠於戶外活動及母親節檔期商機，加上多元異業結盟合作，挹注4月交易額創成立以來歷史新高，年增率超過130%。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，4月生活市集先攜手共享電動機車業者WeMo Scooter搶攻虛實整合商機，共同推動綠色循環經濟；接著與Global Mall環球購物中心聯手，以線上串聯線下購物體驗，期望擴大更多元化的市場版圖。

展望5月，創業家兄弟指出，將延續母親節的節慶買氣、布局端午節商機，並推出旗下平台「生活市集」的自有品牌專區。松果購物將迎接週年慶，強化引流導客及增進品牌能見度，為5月營運加持。（編輯：楊凱翔）1080506