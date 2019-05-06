國際廢鋼小跌 豐興本週平盤型鋼調降

（中央社記者韋樞台北6日電）美國貨櫃廢鋼報價本週每公噸小跌3美元，國內鋼筋大廠豐興鋼鐵本週各式鋼品報價平盤，僅型鋼基價每公噸小跌400元。豐興表示，國際廢鋼價格暫平穩，未來觀察貿易戰後續效應。

豐興鋼鐵最新廢鋼收購價每公噸新台幣8200元；鋼筋每公噸1萬6900元；型鋼基價下跌400元，每公噸2萬1300元，其中扁鋼產品附價每公噸另跌200元，方鋼和圓鋼產品附價每公噸另跌300元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週無報價；美國貨櫃廢鋼報價本週小跌3美元，每公噸280美元；澳洲鐵礦砂本週每公噸漲1.85美元，由每噸92.8美元漲至94.65美元。

豐興表示，本週美國貨櫃廢鋼小跌3美元，走勢暫時平穩；日本4月底以來10天黃金週假期至今天收假，因此日本國內2H廢鋼無報價，豐興決議本週各式鋼品維持平穩，僅型鋼反應過去1個月以來的跌勢。

豐興指出，美中貿易戰再生波瀾，但由於中國進口廢鋼量很少，美國貨櫃廢鋼出口對中國影響不大，但可能會影響國際貿易架構，對鋼鐵業的影響還須再觀察。（編輯：楊凱翔）1080506