商總理事長選舉 王令麟：全力拚事業無意願

（中央社記者江明晏台北6日電）全國商業總會理事長選舉明年改選，但近日媒體報導副理事長許舒博參選一事，扯上曾擔任商總理事長的東森集團總裁王令麟，王令麟今天聲明指出，對擔任理事長沒有任何意願。

新新聞日前報導指出，全國商業總會理事長於2020年進行改選，副理事長許舒博，早在去年12月18日宣布將競逐下一任商總理事長；不禁令人想到王又曾、王令麟父子聯手掌控商總長達4屆的年代；雖然目前尚未有人跳出來向許挑戰，但前商總理事長、東森集團總裁王令麟所擁有的網路媒體，隔幾天就以專題規格「伺候」許舒博、賴正鎰。

王令麟今天發布聲明指出，此刻全心全意衝刺事業，以擴大企業範圍全球發展，提升企業競爭力，創造就業機會及創造股東最大利益為目標，就商業總會理事長選舉一案，甚至台北市商業會年底改選一案，無任何意願進行參選。

王令麟指出，東森集團以新零售、新媒體為發展核心，面對全球化競爭激烈，要和Facebook、Google、Line等跨國企業在雲端上競爭、打的是世界盃，因此，每天都在和時間賽跑，全心全意衝刺事業，東森集團目前員工人數已將近5000人，若包括東森自然美加盟主、東森天美仕夥伴和東森房屋加盟店東，集團總人數超過1萬5000多人，這背後代表的是上萬員工和其家庭需要照顧。

王令麟強調，東森集團2018年營收217億元，獲利23.95億元，今年要挑戰314億元，成長46%，2023年更要達到878億元。（編輯：黃國倫）1080506